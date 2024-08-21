Мировая премьера состоится 6 декабря.

Студия A24 представила трейлер черной комедии "Миллениум". Режиссером картины выступил Кайл Муни.

Сюжет расскажет историю двух старшеклассников, которые попадают на вечеринку в канун Нового года. Когда все конспирологические теории о новом тысячелетии оказываются правдой, героям приходится бороться за свою жизнь.

В главных ролях сыграли Джейден Мартелл, Рейчел Зеглер, Джулиан Деннисон, Кид Ларой, Лаклан Уотсон и другие. Мировая премьера состоится 6 декабря.

Ранее Netflix представил тизер мультсериала "Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт".

Видео: YouTube / A24