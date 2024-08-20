Стриминговый сервис Netflix представил тизер мультсериала "Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт". Шоураннером проекта выступила Джоуи Солоуэй.
Проект является продолжением игр Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider. События мультсериала развернутся спустя 25 лет после первых приключений знаменитой героини. Лара Крофт отправится исследовать древние тайны в захватывающих и опасных местах.
Главную роль озвучила Хейли Этвелл. Мировая премьера состоится 10 октября.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедии "Особенности национальной больницы".
Видео: YouTube / Netflix
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