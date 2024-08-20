Мировая премьера состоится 10 октября.

Стриминговый сервис Netflix представил тизер мультсериала "Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт". Шоураннером проекта выступила Джоуи Солоуэй.

Проект является продолжением игр Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider. События мультсериала развернутся спустя 25 лет после первых приключений знаменитой героини. Лара Крофт отправится исследовать древние тайны в захватывающих и опасных местах.

Главную роль озвучила Хейли Этвелл. Мировая премьера состоится 10 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедии "Особенности национальной больницы".

Видео: YouTube / Netflix