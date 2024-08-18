Вышел трейлер комедии "Особенности национальной больницы"

Премьера в России состоится 3 октября.

Кинокомпания "НМГ Кинопрокат" представила трейлер комедии "Особенности национальной больницы". Режиссером картины выступил Станислав Светлов.

Сюжет расскажет историю немца Вернера Мюллера, который становится волонтером в обычной петербургской больнице. Герою предстоит за один день узнать все грани русского менталитета и национального характера.

В главных ролях сыграли Карл Филлип Бенцшавель, Виктория Исакова, Виктор Бычков, Аркадий Укупник и другие. Премьера в России состоится 3 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Возвращение попугая Кеши" с Никитой Кологривым.

Видео: YouTube / НМГ Кинопрокат