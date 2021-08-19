Вышел трейлер фильма "Возвращение попугая Кеши" с Никитой Кологривым

Релиз фильма запланирован на 31 октября.

В социальных сетях компанией "Карропрокат" опубликован трейлер российской семейной комедии "Возвращение попугая Кеши", основанного на культовых советских мультфильмах. По сюжету картины главный герой по имени Митя пытается вернуть девушку. Лера решает поставить отношения на паузу ради того, чтобы попытаться добиться роскошной жизни, которую экс-возлюбленный не мог ей обеспечить. В задаче по возвращении любви учителю географии из Сочи помогает его питомец, говорящий голосом комика Гарика Харламова. Известно, что говорящего попугая молодой человек получает неожиданно. Умная птица решает помочь Мите "прокачать" свои навыки и начать зарабатывать больше.

В актерском составе также заявлены Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Марк Юсеф, Роман Курцын, Ефим Шифрин, Ирина Безряднова, Никита Дювбанов, Алиса Руденко, Наталья Потапова, Алексей Дмитриев, Артур Бичахчян, Наталья Кореная и другие. Официальная премьера ленты запланирована на 31 октября.

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Фото и видео: YouTube / MelorFilm