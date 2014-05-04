"Диснеевский" шутер Mouse: P.I. For Hire получил геймплейный трейлер

Выход игры в свет запланирован наследующий год.

Студия разработки Fumi Games при поддержке издательства PlaySide представила в социальных сетях свежий геймплейный трейлер своего грядущего экшена Mouse: P.I. For Hire. Напомним, что первые кадры из проекта были показаны публике ещё в апреле 2024 года. Тогда компьютерная игра называлась просто MOUSE, но сейчас создатели приняли решение о ее переименовании. Авторы подчеркнули, что Mouse: P.I. For Hire отличается стилистически от других проектов. Она игра открыто "косит" под мультипликацию от студии Disney 1930-х годов. Визуально картинка напоминает Cuphead, но чёрно-белых оттенках. Главным героем сюжета станет частный детектив, который прокладывает себе путь через коррумпированный город. Ему предстоит противостоять мошенникам, преступникам и прочих угрозам. Официальный релиз игры намечен на 2025 год. Она выйдет на платформе персонального компьютера через стриминговый сервис Steam.

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Фото и видео: Вконтакте / Игромания