Ubisoft в трейлере Star Wars Outlaws показала 4 планеты с разным климатом

Релиз игры запланирован на 30 августа.

Компания Ubisoft выпустила в социальных сетях трейлер, в котором показала пользователям четыре планеты с разными климатическими условиями, которые можно посетить в компьютерной игре Star Wars Outlaws. Речь идет об акиве, Тошаре, Киджиме и Татуине. Первое небесное тело представляет из себя экзотическую зеленую планету с густыми джунглями, редкими поселениями и древними руинами, второе является планетой с обилием степей, ветров, засохших дорог, минимумом деревьев и прочей растительности, третье — снежная и холодная планета, четвертое — песчаная и пустынная планета с бескрайними каньонами. Все эти планеты остаются в открытом мире, поэтому между ними можно летать без экранов загрузки.

Официальный выход Star Wars Outlaws намечен на 30 августа. Игра будет доступна на персональных компьютерах, консолях PS5 и Xbox Series X|S. Ранее в Интернете появились дополнительные подробности геймплея Star Wars Outlaws. Тогда же стало известно, что геймеры не смогут грабить или убивать обычных прохожих, а также забирать их транспортные средства.

Создатели Neo Berlin 2087 опубликовали свежий трейлер игрового процесса.

Фото и видео: Вконтакте / Игромания