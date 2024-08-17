Создатели Neo Berlin 2087 опубликовали свежий трейлер игрового процесса

Дата выхода игры в свет не определена.

Немецкая инди-студия Elysium Game выпустила в социальных сетях свежий трейлер будущего ролевого боевика Neo Berlin 2087, в котором создатели продемонстрировали пользователям сюжетные сцены и фрагменты игрового процесса. Поклонники сейчас могут сравнить новые кадры с показом геймплея, который состоялся год назад. Видеоряд приурочен к грядущему показу игры, запланированного к показу на официальном мероприятии-выставке gamescom 2024, которая стартует 21 августа в немецком городе Кёльн. В настоящее время о сроках релиза игры разработчики ничего не говорят. Многие пользователи уже успели сравнить игру с такими проектами как Deus Ex, Watch Dogs и Cyberpunk.

Ключевым персонажем в проекте станет мужчина по имени Нолан. Его считают блестящим детективом с непростым прошлым. Руководство поручает герою сложную миссию. Ему предстоит найти и защитить дочь жестоко убитого главы полицейского управления Нео Берлина. Эта девушка может стать ключом к разгадке тайны гибели её отца. Однако в городе, погрузившемся в хаос, отыскать её и спасти цель будет непросто.

Вышел сюжетный трейлер Slitterhead — новой игры автора Silent Hill.

Фото и видео: Вконтакте / Игромания