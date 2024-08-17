Вышел сюжетный трейлер Slitterhead — новой игры автора Silent Hill

Релиз проекта запланирован на 8 ноября.

Компания Bokeh Game Studio, являющаяся студией разработки компьютерных игр от создателя таких проектов Silent Hill, Siren и Gravity Rush Кэйитиро Тоямы, выпустила в социальных сетях сюжетный трейлер своего свежего экшен-хоррора под названием Slitterhead. В нем пользователям предстоит взять на себя роль персонажа Хёки. Он является сущностью без памяти и физической формы, но с сильным стремлением ликвидировать всех монстров, которые маскируются под обычных людей и постепенно заполоняют собой город. В собственным путешествии герой найдет союзников среди выживших граждан. Ему предстоит отслеживать опасные организации и сражаться в битвах с противниками благодаря такому навыку как сила крови.

Официальный релиз Slitterhead намечен на восьмое ноября. Игра выйдет в свет на таких стриминговых платформах как Steam и Epic Games Store для персональных компьютеров, а также на консолях PlayStation и Xbox Series. Предыдущий трейлер игры с геймплеем авторы показывали во время мероприятия Summer Game Fest 2024.

Sony опубликовала новый трейлер Concord с реакцией игроков.

Фото и видео: Вконтакте / Игромания