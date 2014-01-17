Sony опубликовала новый трейлер Concord с реакцией игроков

Игра выйдет в свет 20 августа.

Иностранная компания Sony опубликовала в социальных сетях свежий трейлер шутера Concord. Ролик посвящен реакции блогеров и стримеров на игровой процесс проекта, который разработан студией Firewalk. Эксперты полагают, что платформодержатель не жалеет денежных средств на рекламу и хочет рассказать об игре максимально широкой аудитории. Однако при этом ажиотажа все еще не наблюдается, так как в стриминговом сервисе Steam максимальный показатель онлайна беты-теста компьютерного шутера не превысил 2,5 тысяч человек.

Авторы из Firewalk опубликовали дорожную карту по развитию проекта на ближайшие полгода. Дополнительно студия заявила о планах еженедельно выпускать по новой сюжетной катсцене для пользователей. Известно, что Concord представляет из себя сервисный шутер c PVP-элементом (5 на 5 гецмеров). Его сеттинг вдохновлен фильмами, сериалами, аниме и играми различных лет. Официальный релиз шутера на персональных компьютерах и консолях PlayStation 5 состоится 20 августа.

В сети появился трейлер второго сезона сериала "Властелин колец".

Фото и видео: YouTube / PlayStation