Минимальная стоимость приставки PlayStation 5 может составить 470 долларов.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно о том, что названа минимальная стоимость приставки Sony PlayStation 5. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на инсайдера.

По данным экспертов, себестоимость новой приставки составит около 450 долларов. При этом Sony выпустит PlayStation 5 с минимальной стоимостью 470 долларов.

Отмечается, что компания планирует выручить дополнительный доход с продажи старых игр, которые будет поддерживать PlayStation 5.

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