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Nike создала "умные" кроссовки с автоматической шнуровкой

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Обувь подключается к смартфону, способна информировать о температуре тела и влажности.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно о том, что Nike создала "умные" кроссовки с автоматической шнуровкой. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Известно, что кроссовки получили название Adapt BB 2.0. В компании заявили, что обувь может подключается к смартфону и способна информировать о температуре тела и влажности. Также кроссовки могут автоматически зашнуровывается.

По данным инсайдеров, обувь будет стоить от 400 долларов.

Ранее мы сообщали о том, что Samsung показал смартфон со стократным зумом.

Видео: Youtube / WearTesters

Теги: nike, общество, спорт
Категории: Лента новостей, Спорт, Общество,

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