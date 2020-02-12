Samsung показал смартфон со стократным зумом

Стоимость Galaxy S20 стартует с 70 тысяч рублей.

В среду, 12 февраля, стало известно о том, что Samsung показала смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях. Соответствующая трансляция велась на YouTube-канале компании.

В этот раз компания разработала аппараты под названиями Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Представители Samsung отметили, что все устройства имеют чипы Snapdragon 865 и Exynos 990. Кроме того фронтальную камеру смартфонов оснастили разрешением 10 мегапикселей.

Известно, что продажи флагманской линейки начнутся с 13 марта. Цены стартуют от 70 тысяч рублей.

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