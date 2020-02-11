Презентация прошла в театре Ромоло Валли в городке Реджо-Эмилиа.

Во вторник, 11 февраля, стало известно, что Ferrari представила новую машину с индексом SF1000. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Известно, что презентация состоялась в театре Ромоло Валли в городке Реджо-Эмилиа. Новая машина получила имя в честь 1000-го Гран При Формулы 1 в этом году.

Компания заявила, что намерена выпустить ещё одну машину к 2021 году. С SF1000 Ferrari намерена стать чемпионом.

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Фото:Motorsport tv Global/YouTube