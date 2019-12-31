Эксперты готовы выпустить РФ на поле под нейтральным флагом.

В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022. Антидопинговое ведомство подтвердило наложение санкций в адрес РФ. В ведомстве напомнили, что ЧМ считается международным спортивным событием. В декабре 2019 года WADA постановил исключить сборную РФ от мероприятий на четыре года.

Однако решение не распространяется на отборочный этап состязания в Катаре. Если спортсмены из России выйдут в финал, для них будут действовать ограничения. Им придется выйти под нейтральным флагом и отказаться от гимна.

Ранее Piter.tv писал о том, что спортивный арбитражный суд примет решение о проведении ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге.

Видео: YouTube/Durb