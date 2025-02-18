Мировой экспорт СПГ упал до минимума за полгода

The Bloomberg объяснил, что страдают поставки из Катара и ОАЭ.

Мировой экспорт сжиженного природного газа (СПГ) достиг минимального уровня за последние полгода в связи с ограничениями поставок, связанные ближневосточным конфликтом. Соответствующими данными поделились западные журналисты из новостного агентства The Bloomberg со ссылкой на данные, предоставленные аналитической компанией Kpler. Согласно полученным сведениям, десятидневный средний скользящий показатель поставок СПГ демонстрирует снижение на 20 процентов с начала текущего месяца и составляет 1,1 миллиона тонн.

Авторы публикации уточнили, что сокращение поставок, в основном, приходится на Катар, и в меньшей степени - на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Топливо из этих стран региона поступает к европейским потребителям через акваторию Ормузского пролива. В четверг, 19 марта, министр по иностранным делам Катара Мухаммед-бен-Абдеррахман Аль-Тани публично говорил о том, что глобальные поставки энергетических ресурсов пострадают в результате атаки на производственный комплекс газа Рас-Лаффан, расположенный на севере страны.

