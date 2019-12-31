России запретили участвовать в ЧМ по футболу в Катаре в 2022 году

Официального подтверждения о WADA нет.

Арабский телеканал beIN SPORTS сообщил, что WADA отстранило от участия в ЧМ мира-2022 Россию. Журналисты опубликовали данную информацию в собственном Twitter-аккауне. СМИ ссылается на источник в антидопинговом агентстве. Однако никаких подробностей данного постановления не приводится.

Официального подтверждения данных сведений от WADA не поступало. Однако ранее комиссия постановила отстранить государство от международных спортивных мероприятий на четыре года. Это связано с допинговым скандалом в московской лаборатории. В РУСАДА рассказали, что не получали оповещений о невозможности принимать участие в данном мероприятии.

Напомним, что спортивный турнир состоится на территории Катара.

Ранее Piter.tv писал о том, что ВФЛА объявила о роспуске президиума организации.

Видео: YouTube/Durb