РУСАДА не согласилось с санкциями WADA: дело перейдет в CAS

Российские эксперты приняли решение судиться с антидопинговым агентством.

РУСАДА не согласилось с санкциями WADA. Дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Такую рекомендацию вынес наблюдательный совет в московском офисе РУСАДА членам совета учредителей. Об этом "ТАССу" рассказал глава наблюдательного совета Александр Ивлеев.

Эксперты рассказали, что на заседании присутствовал полный кворум. Оно прошло в соответствии с уставом организации. Решение относительно постановления международного антидопингового агентства принято. На следующем этапе WADA подаст официальное уведомление о споре в CAS.

Ранее Газзаев: WADA опасается проиграть России в Спортивном арбитражном суде. Путин также прокомментировал решение WADA о российских спортсменах.