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РУСАДА не согласилось с санкциями WADA: дело перейдет в CAS

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Российские эксперты приняли решение судиться с антидопинговым агентством.

РУСАДА не согласилось с санкциями WADA. Дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Такую рекомендацию вынес наблюдательный совет в московском офисе РУСАДА членам совета учредителей. Об этом "ТАССу" рассказал глава наблюдательного совета Александр Ивлеев.

Эксперты рассказали, что на заседании присутствовал полный кворум. Оно прошло в соответствии с уставом организации. Решение относительно постановления международного антидопингового агентства принято. На следующем этапе WADA подаст официальное уведомление о споре в CAS.

Ранее Газзаев: WADA опасается проиграть России в Спортивном арбитражном суде. Путин также прокомментировал решение WADA о российских спортсменах.

Теги: cas, wada, лозанна, русада, спортивный арбитражный суд
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт,

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