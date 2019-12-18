Газзаев: WADA опасается проиграть России в Спортивном арбитражном суде

Комиссия пытается добиться ужесточения наказания.

WADA опасается проиграть России в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом заявили "ТАССу" в пресс-службе главы комитета Госдумы по физической культуре. Депутат считает решение об отстранении РФ необъективным и политизированным. Валерий Газзаев находит постановление WADA политическим заказом.

Антидопинговое агентство обратилось в CAS, так как боится, что в Лозанне РФ восстановят в правах. Комиссия спортсменов WADA требует ужесточения мер воздействия. Они подадут апелляцию, чтобы запретить атлетам из РФ выступать даже под нейтральным флагом.

Делать они это собирались из-за опасений, что суд в Лозанне может реабилитировать российский спорт. Получается, что WADA опасается, что российская сторона выиграет свою апелляцию в Лозанне прокомментировал спикер

Ранее руководитель WADA был доволен работой России по борьбе с допингом. Он публично восхищался деятельностью чиновников. В частности, законом об уголовной ответственности за склонение к употреблению запрещенных препаратов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия не будет претендовать на проведение турнира по гандболу среди женщин на ОИ-2020.