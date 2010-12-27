Шведский биатлонист выступил против полного отстранения России

Спортсмен объяснил свою позицию.

Шведский биатлонист выступил против полного отстранения спортсменов из России. Себастьян Самуэльссон сказал, что является противником подобных призывов. Об этом сообщили в "ТАСС".

Понимаю, почему люди делают такие заявления добавил иностранец

Многие считают, что РФ абсолютно не изменилась к лучшему после преступных манипуляций. Однако швед надеется, что Россия все же останется часть спортивного мира и могла принимать участие в международных турнирах. Он выступает за то, чтобы "чистым" спортсменам позволили выступать под флагом страны. Ранее в WADA заявили, что они могут выступать только под нейтральным флагом. Американцы планируют бойкотировать россиян на ОИ-2020

Ранее WADA: Петербург проведет Евро-2020.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

