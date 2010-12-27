Боксеры сборной отказались ехать на Олимпиаду-2020 без флага РФ

Они хотят через суд отстоять свое право.

Российские боксеры отказались ехать на ОИ-2020 без национального флага. Об этом заявил "РИА Новостям" генсекретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом. Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА прокомментировал эксперт

Ранее в WADA заявили, что допустят до соревнований только "чистых" спортсменов. Им запретят выступать под флагом страны и не будет звучать гимн России. Российские боксеры отказываются участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом. Они считают, что без этих условий дальнейшее участие будет бессмысленным. Кремлев надеется, что удастся договориться с антидопинговым комитетом. Страна планирует подавать заявки на чемпионат Европы по боксу в 2021 году и Кубок мира по боксу в 2020 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

