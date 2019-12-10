Глава РФ назвал это решение политическим.

Владимир Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России. Глава РФ считает, что коллективный характер говорит о политической подоплеке, а не о мирно. Об этом спикер заявил во время пресс-конференции в Париже после "нормандского саммита".

Наказания не могут… распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения, — и все это понимают прокомментировал политик "РИА Новостям"

Политик указал, что наказание должно быть индивидуальным для каждого спортсмена в отдельности. Оно должно затрагивать только тех, кто попался на нарушении антидопинговых требований. Решение WADA противоречит Олимпийской хартии, так как у ведомства нет претензий к Олимпийскому комитету. Именно поэтому российские спортсмены должны выступать на Играх под флагом и гимном своей страны. Так как их отстранили от участия, Россия будет отстаивать свои интересы в судебной инстанции.

Ранее Piter.tv писал о том, что Дмитрий Медведев назвал решение WADA антироссийской истерией.

Видео: YouTube/SHOWTIME, CNN_1