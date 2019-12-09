Дмитрий Медведев назвал решение WADA антироссийской истерией

В понедельник, 9 декабря, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило Российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В связи с этим решением Россия в течение четырех лет не имеет права принимать чемпионаты мира и даже подавать заявки на их проведение.

Заявление прокомментировал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. На встрече с вице-премьерами он назвал решение агентства "продолжением антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму". Премьер-министр РФ признал проблемы с допингом в российском спорте, однако напомнил, что решение антидопингового агентства следует обжаловать по линии спортивных организаций. Ранее мы узнали, что по данному вопросу думает олимпийский чемпион Дмитрий Васильев: "Заявление WADA – еще не точка". Видео: YouTube / ParlamentRu