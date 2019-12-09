Дмитрий Медведев назвал решение WADA антироссийской истерией

Заявление прокомментировал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. На встрече с вице-премьерами он назвал решение агентства "продолжением антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму".
Премьер-министр РФ признал проблемы с допингом в российском спорте, однако напомнил, что решение антидопингового агентства следует обжаловать по линии спортивных организаций.
Ранее мы узнали, что по данному вопросу думает олимпийский чемпион Дмитрий Васильев: "Заявление WADA – еще не точка".
Видео: YouTube / ParlamentRu
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