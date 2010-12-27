Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев: "Заявление WADA – еще не точка"

Piter.TV узнал у олимпийца, какие шаги предпримет спортивное сообщество в непростой для российского спорта ситуации.

Совсем недавно стало известно, что WADA лишило Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира в течение четырех лет. Российские спортсмены, согласно заявлению Всемирного антидопингового агентства, не смогут выступать на соревнованиях под родным флагом, а страна не сможет принимать состязания.

Piter.TV узнал у двукратного олимпийского чемпиона по биатлону, чемпиона мира и президента Федерации Биатлона в Петербурге Дмитрия Васильева, как спортивное сообщество отреагировало на провокационное заявление.

Безумные решения сложно комментировать. WADA сейчас беспредельничает, по-другому это назвать невозможно. Я думаю, даже в такой ситуации преждевременно выводы делать не нужно. Наши юристы от спорта, да и другого серьезного масштаба должны подключиться. Дело уже не в деньгах, неважно, каких денег это будет стоить. Главное – отстоять наше право. – сказал спортсмен.

Васильев отметил, что в ситуации с заявлением WADA имеются несостыковки и не принятые во внимание аргументы российской стороны. Спортсмен уверен, что необходимо отстаивать свои позиции, при этом спортивным федерациям не нужно стараться по отдельности – интересы всей страны и всего российского спорта объединяют силы в борьбе.

Я не думаю, что это окончательное их [WADA] решение. Это их первоначальная хотелка. Наше правительство должно принять активное участие, чтобы развеять этот миф и реабилитироваться в глазах спортивного сообщества. И президент должен подключиться. Мы поборемся еще, как в нашей славной истории всегда и было. Кто б на нас не давил, кто б на нас с мечом ни шел, мы всегда показываем, как может действовать этот меч в другом направлении. Это еще не точка. – заверил олимпийский чемпион.

Биатлонист подчеркнул, что страна вырабатывает единую позицию, и спортсменам остается только терпеливо ждать, когда закончатся "все эти неприятности в судах".

Ранее мы писали, что МИД назвал претензии WADA к РФ недобросовестной конкуренцией и войной.

Фото: Piter.TV