Атлеты недовольны дискредитацией данного вида спорта из-за России.

Комитет WADA призывает полностью отстранить Россию от Олимпиады-2020. Большинство членов комитета атлетов призвал к этому решению антидопинговое агентство. За столько суровые санкции выступили 9 из 17 членов комитета, включая председателя Бекки Скотт. Об этом стало известно благодаря BBC Sport.

Мы утверждаем, что мошенничество, манипуляции и обман, выявленные на сегодняшний день, будут поощряться, если будет вынесен менее жесткий вердикт прокомментировала Скотт

Иностранцы также считают, что россиян следует наказать и недопуском к Олимпиаде 2022 года в Пекине. Представители комитета не хотят видеть спортсменов даже под нейтральным флагом. В WADA заявили, что это единственная верная мера воздействия на скандал. Комитет просит отстранить абсолютно всех спортсменов, даже тех, кто ранее не запятнал репутацию.

Напомним, что окончательное решение по поводу участия России будет объявлено 9 декабря в Лозанне.

Ранее Piter.tv писал о том, что Медведев прокомментировал допинговый скандал.

Видео: YouTube/Olympic