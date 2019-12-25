Из-за непогоды в Петербурге пострадали пятеро

Спасатели совершили 211 выездов, из которых 186 связаны с падением растений и крупных веток, 25 – с устранением угрозы обрушения слабо закрепленных конструкций.

Во время наводнения и шторма в Петербурге 4 июля пострадали пять человек, деревья раздавили восемь автомобилей. Об этом пишет "КП-Петербург".

Спасатели совершили 211 выездов, из которых 186 связаны с падением растений и крупных веток, 25 – с устранением угрозы обрушения слабо закрепленных конструкций. Напомним, в Кронштадте дерево упало на женщину, на набережной реки Смоленки порыв ветра повалил дерево с территории кладбища. На набережной канала Грибоедова стихия сорвала строительный забор.

Уровень воды в Неве поднялся до 180 сантиметров, дамбу закрыли. Также не получится пока посетить Летний и Михайловский сады, Ленинградский зоопарк.

Ранее на Piter.TV: пляжи на Финском заливе в Петербурге проверяют после шторма.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу