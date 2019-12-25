Пляжи на Финском заливе в Петербурге проверяют после шторма

Пострадали пляжи Дубковский, Сестрорецкий, Дюны, Белые ночи, Ласковый, Чудный, Комаровский, Золотой и Детский.

В Финском заливе в связи со штормом и с резким подъемом воды 4 июля наблюдается подтопление прибрежных зон от Сестрорецка до поселка Ушково. Пострадали пляжи Дубковский, Сестрорецкий, Дюны, Белые ночи, Ласковый, Чудный, Комаровский, Золотой и Детский, рассказал председатель комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко.

Сотрудники отдела благоустройства администрации Курортного района и специалисты ГБУ "Курортный берег" проверяют территории. Когда стихия успокоится, проведут более детальное обследование.

Необходимо будет оценить ущерб, нанесенный непогодой, и приступить к устранению последствий и приведению зон отдыха в надлежащее состояние. О результатах осмотра и сроках возобновления работы пляжей будет сообщено дополнительно. Поэтому прошу отнестись с пониманием к временным ограничениям и соблюдать меры предосторожности. Сергей Петриченко, председатель комитета по благоустройству Петербурга

Фото: Telegram / Петербург с огоньком