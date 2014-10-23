Японская полиция задержала группу узбекистанцев, подозреваемых в нападениях и кражах в центре Токио

Полиция Токио подозревает в серии преступлений пятерых молодых иностранцев.

Правоохранительные органы из Токио задержали пятерых граждан Узбекистана в возрасте около 20 лет по подозрению в нападении и серии ограблений в центре столицы. Соответствующей информацией с аудиторией поделились местные журналисты из японского издания Japan Today. В полиции уточнили, что утром 30 декабря 2024 года молодые люди действовали по предварительному сговору. Они спровоцировали драку с тремя иностранцами. У потерпевших были похищены кошельки и сумки на общую сумму в 210 тысяч йен. Один из оппонентов злоумышленников получил травмы, когда его ударили ногой по лицу.

Четверо из задержанных находились в Японии нелегально. Оперативники установили, что преступная группа могла заработать около восьми миллионов иен (примерно пять тысяч долларов) на перепродаже смартфонов, приобретенных с помощью украденных кредитных карт. Криминальная деятельность группировки велась в период с августа 2024 года по февраль 2025 года на территории оживленных районов города. В частности, речь идет о Сибуя и Синдзюку. Предположительно, неформальным лидером ОПГ был 21-летний спортсмен, занимающийся смешанными единоборствами. Мужчина отказался от дачи показаний до консультации со своим адвокатом, а остальные подозреваемые отрицают вину.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье