Петербургские музыканты приняли участие в концерте "Новых звёзд России" в Токио

После концертов в столице артисты продолжат гастрольный тур, сыграв в городах Сайтама и Йокогама.

Российские молодые музыканты из Дома музыки Санкт-Петербурга получили восторженные отзывы зрителей в Японии. Информационное агентство РИА Новости опубликовало впечатления зарубежных слушателей.

"Концерт молодых звёзд России" открыл серию из почти сорока культурных мероприятий, организованных в рамках российского культурного фестиваля в Японии. Выступлениями участников — флейтиста Павла Милюкова, скрипача Петра Худоногова и пианиста Александра Ключко — восхищалась местная публика. В концертную программу вошли сочинения известных российских и иностранных композиторов: Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Фредерика Шопена.

Зрительницы поделились впечатлениями от концерта: одну особенно впечатлили исполняемые произведения, другие назвали выступления прекрасными, особо отметив талант флейтиста и скрипача.

Фестиваль стартовал 21 апреля в японской столице Токио. После концертов в столице артисты продолжат гастрольный тур, сыграв в городах Сайтама и Йокогама. В июне пройдёт российский кинофестиваль, посвященный памяти выдающегося русского композитора Дмитрия Шостаковича, включающий показ фильмов "Потёмкин" и "Октябрь".

Российский культурный фестиваль в Японии, проводимый ежегодно с 2006 года, насчитывает уже свыше пятисот мероприятий с участием более 11 тысяч представителей русской культуры.

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Фото: Посольство РФ в Японии