Андрис Лиепа — о сценических образах и расцветающем Петербурге

Лиепа признался, что внимательно изучает исторические материалы и литературные источники, относящиеся к образу.

Балетный танцовщик мирового уровня и Народный артист РФ Андрис Лиепа поделился с "Петербургским дневником" своими яркими впечатлениями от сценических образов и богатым опытом выступлений.

Говоря о постановщиках, чьё творчество наиболее близко ему самому, Лиепа назвал Большой театр и выдающегося балетмейстера Юрия Григорьевича Григоровича, чей репертуар исполнил практически целиком, начиная с ролей кордебалета и заканчивая ведущими партиями. Особое место в сердце артиста занимает легендарный балетмейстер и артист Владимир Васильевич Васильев, посвятивший ему премьерные партии в своих постановках. Среди других значимых наставников он упомянул знаменитого американского хореографа Джорджа Баланчина, французского мастера Мориса Бежара и культового исполнителя Михаила Барышникова.

Лиепа признался, что внимательно изучает исторические материалы и литературные источники, относящиеся к образу. Например, работая над ролью князя Андрея Курбского, он исследовал архивы библиотеки Ленина, найдя старинную переписку Ивана Грозного и Курбского. Аналогичным образом он погрузился в изучение воспоминаний знаменитых танцовщиков при подготовке к исполнению партии Альберта в "Жизели".

Также Лиепа объяснил, что подготовка спектакля подразумевает глубокое исследование всей доступной информации, особенно иллюстрируя это примером своей версии балета "Раймонда", где была возвращена фигура Белой дамы, первоначально исключённая из современных постановок.

Размышляя о любви к отдельным ролям, Лиепа сравнил этот процесс с выбором любимого ребёнка матерью, признавая сложность выбора между разными персонажами, которыми он гордится. Особенно запомнился путь к постижению сложной роли Бориса в балете "Золотой век": начав с сомнений, он постепенно полюбил эту партию, открывая новые грани музыки и танца.

Отдельно танцовщик коснулся передачи опыта внутри балетных династий, подчёркивая особую ценность живого общения и наглядного примера, передаваемых "из ног в ноги", поскольку видеозаписи классического танца появились лишь в XX веке, а раньше единственным способом передать мастерство оставалось личное общение учителей и учеников.

Фото: личный архив Андриса Лиепы