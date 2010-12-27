WADA: Петербург проведет Евро-2020

Чемпионат Европы — крупное мероприятие, но не настолько, как оказалось, чтобы оно попало под запрет WADA.

Россия сможет провести в Петербурге матчи чемпионата Европы по футболу. Такие заявление сделал глава Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщило "Associated Press".

По словам Джонатана Тейлора, WADA запретило выступление спортсменов из России под своим национальным флагом на международных спортивных мероприятиях, однако чемпионат Европы не относится к настолько крупному событию, чтобы попасть под запрет.

Напомним, 9 декабря стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство лишило Россию права выступать и проводить на Олимпиады и чемпионаты мира в течение 4 лет.

В Северной столицы пройдут три матча группового этапа и один из четвертьфиналов в рамках чемпионата Европы по футболу.

Фото: Piter.TV