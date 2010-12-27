Американцы планируют бойкотировать россиян на ОИ-2020

Сейчас спортсмены вырабатывают план действий.

Американцы планируют бойкотировать россиян на Олимпиаде-2020 в Токио. Спортсмены объявили о том, что собираются выразить свой протест из-за участия атлетов из РФ. Об этом сообщили в Daily Mail. Журналисты отметили, что точные действия еще не определены, но есть первые варианты происходящего.

Иностранцы откажутся от выхода на пьедестал почета во время награждения, если на нем будут россияне. Еще одним вариантом бойкота станут особые жесты, направленные на спортсменов из РФ. В Международном олимпийском комитете не одобряют подобное поведение. Не исключено, что американцам придется ограничиться только хейтерским флешмобом в соцсетях.

Ранее в WADA заявили, что россияне смогут принимать участие только под нейтральным флагом и без гимна.

Piter.tv писал о том, что боксеры сборной отказались ехать на Олимпиаду-2020 без флага РФ.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

