Коронка или имплант: в чём разница и что выбрать

Когда зуб можно сохранить под коронку, а когда рассматривают имплантацию. Сравниваем этапы, сроки, состав расходов и ограничения двух вариантов лечения.

Коронка и имплант решают разные задачи. Коронку устанавливают, чтобы восстановить повреждённый зуб, а имплант заменяет отсутствующий корень. На него тоже закрепляют коронку, которая выглядит как обычный зуб и участвует в жевании.

Поэтому выбор начинается с главного вопроса: можно ли сохранить собственный зуб или его придётся удалить?

Когда зуб можно восстановить коронкой

Даже сильно разрушенный зуб не всегда нужно удалять. Как поясняют специалисты федеральной сети стоматологических клиник МИА.РФ, специализирующейся на имплантации и протезировании, решение зависит от количества сохранившихся здоровых тканей, состояния корня и способности зуба выдерживать жевательную нагрузку.

Если стенок осталось слишком мало, коронке может не хватить надёжной опоры. Воспаление у верхушки корня иногда удаётся устранить лечением каналов, но это не решает проблему недостатка тканей.

Значение имеет и характер повреждения. Например, коронка может защитить зуб с определёнными сколами, но не способна восстановить корень с вертикальным переломом.

Иногда окончательно оценить возможность сохранения зуба удаётся только после снятия старой пломбы или коронки. Поэтому заранее стоит обсудить с врачом, какие обстоятельства могут изменить план лечения.

Если зуб уже отсутствует

В этом случае одним из вариантов становится имплантация. Имплант устанавливают в челюстную кость, а после необходимого заживления закрепляют на нём коронку. При этом соседние зубы не требуется обрабатывать под опоры.

Альтернатива — мостовидный протез. Он удерживается на соседних зубах, которые обычно подготавливают под коронки. Если они здоровы, такое вмешательство становится существенным недостатком. Но если соседние зубы сами нуждаются в восстановлении, мост может оказаться подходящим решением.

Для имплантации также нужны определённые условия. Врач оценивает объём кости, состояние дёсен, прикус и общее здоровье пациента. Иногда перед установкой импланта требуется костная пластика.

Как отличаются этапы и сроки лечения

Перед установкой коронки врач при необходимости лечит зуб, восстанавливает его основание и подготавливает поверхность. Затем получает слепок или цифровой скан, а готовую конструкцию примеряет и фиксирует.

Если дополнительное лечение не требуется, изготовление коронки нередко занимает около двух недель. При сложной подготовке срок увеличивается.

Имплантация включает хирургическую установку искусственного корня и период его соединения с костью. Во многих случаях этот этап занимает около 2–6 месяцев. Если необходимы удаление зуба или костная пластика, лечение может продлиться дольше.

Иногда временную коронку устанавливают вскоре после операции. Однако это не означает, что имплант уже прижился и на него можно сразу давать полноценную жевательную нагрузку.

Что влияет на стоимость

Восстановление собственного зуба коронкой обычно обходится дешевле, чем имплантация с последующим протезированием. Однако сложное лечение каналов или восстановление сильно разрушенного зуба могут изменить разницу.

Сравнивать лучше полные планы лечения. В одном случае потребуется подготовка зуба и коронка, в другом — операция, имплант, соединительные элементы и сама коронка. Иногда добавляются временные конструкции или костная пластика.

Поэтому перед началом лечения важно уточнить, какие процедуры уже включены в расчёт, а какие могут потребоваться дополнительно.

Что надёжнее и какие риски существуют

Нельзя заранее назвать один способ восстановления более долговечным для всех пациентов. Результат зависит от исходного состояния тканей, качества лечения и последующего ухода.

Под коронкой на собственном зубе могут развиваться кариес или воспаление вокруг корня. Имплант кариесу не подвержен, но окружающие его ткани могут воспаляться, в том числе с потерей поддерживающей кости.

Кроме того, коронка со временем может потребовать ремонта или замены независимо от того, закреплена она на зубе или импланте.

Поэтому при выборе важно учитывать не только первоначальное лечение, но и дальнейший уход, контрольные осмотры и возможное обслуживание конструкции.

Есть противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Фото: unsplash (Jonathan Borba)