Петербургский блогер Поддубнов вживил себе три NFC-чипа и платежный имплант

Никита из Петербурга использует чипы и магнит в пальце для хранения данных.

28-летний петербургский блогер Никита Поддубнов рассказал "КП-Петербург", что вживил себе три NFC-чипа, самодельный платежный имплант и неодимовый магнит в палец для хранения личной информации, финансовых данных и использования в бытовых целях.

Идея имплантировать тело электроникой у Никиты Поддубнова возникла в 2016 году после просмотра видео популярного блогера о цифровых устройствах. Первая процедура вживления NFC-чипа состоялась через три года. Блогер не консультировался с врачами и проводил манипуляции самостоятельно.

Сейчас у Никиты три NFC-чипа в обеих руках. Два он вживил сам, один — с помощью друга. Чипы хранят личную информацию, включая пароли, финансовые данные и ключ от домофона. Каждое устройство вмещает около одного килобайта информации. Чипы изготовлены в Тайване и не имеют одобрения Минздрава.

В январе 2022 года блогер вживил в запястье самодельный платежный имплант с банковской картой, однако через два месяца он перестал работать после ухода компании SwatchPay с российского рынка. В 2023 году друзья изготовили отечественный имплант, который установили в процедурном кабинете мастера салона пирсинга. Имплант покрыт биосовместимым силиконом, аналогичным материалу для грудных имплантов, и подлежит замене каждые 10 лет.

Помимо чипов, у Никиты в пальце установлен неодимовый магнит, который используется для работы с мелкими металлическими деталями. Блогер утверждает, что импланты не мешают прохождению МРТ и турникетам в аэропорту.

Фото: "КП-Петербург"

