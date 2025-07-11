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Ортодонт рассказала в Петербурге, что делать при травме зуба
Сегодня, 13:05
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Ортодонт рассказала в Петербурге, что делать при травме зуба

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Если зуб откололся, то лучше обратиться к стоматологу в течение часа.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" ортодонт Элина Коган объяснила, как оказать первую помощь при травме зуба. 

Если зуб откололся, то лучше обратиться к стоматологу в течение часа. При легком сколе запишитесь в удобное время, советует врач. Стоматолог восстановит зуб реставрацией либо предложит установить виниры. 

Выпавший зуб получится "приживить", но мыть его нельзя. 

Там уже промоют, продезинфицируют, сделают все, что нужно: поставят зуб назад, зашинируют. Конечно, его депульпируют, но шанс все же есть. Еще можно в молоке привезти. 

Элина Коган, ортодонт 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге стоматолог опровергла мифы о гигиене полости рта. 

Фото: pxhere 

Теги: здоровье, зубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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