Ортодонт рассказала в Петербурге, что делать при травме зуба

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" ортодонт Элина Коган объяснила, как оказать первую помощь при травме зуба.
Если зуб откололся, то лучше обратиться к стоматологу в течение часа. При легком сколе запишитесь в удобное время, советует врач. Стоматолог восстановит зуб реставрацией либо предложит установить виниры.
Выпавший зуб получится "приживить", но мыть его нельзя.
Там уже промоют, продезинфицируют, сделают все, что нужно: поставят зуб назад, зашинируют. Конечно, его депульпируют, но шанс все же есть. Еще можно в молоке привезти.
Элина Коган, ортодонт
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