Ортодонт рассказала в Петербурге, что делать при травме зуба

Если зуб откололся, то лучше обратиться к стоматологу в течение часа.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" ортодонт Элина Коган объяснила, как оказать первую помощь при травме зуба.

Если зуб откололся, то лучше обратиться к стоматологу в течение часа. При легком сколе запишитесь в удобное время, советует врач. Стоматолог восстановит зуб реставрацией либо предложит установить виниры.

Выпавший зуб получится "приживить", но мыть его нельзя.

Там уже промоют, продезинфицируют, сделают все, что нужно: поставят зуб назад, зашинируют. Конечно, его депульпируют, но шанс все же есть. Еще можно в молоке привезти. Элина Коган, ортодонт

Ранее на Piter.TV: в Петербурге стоматолог опровергла мифы о гигиене полости рта.

Фото: pxhere