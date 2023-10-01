В Петербурге стоматолог опровергла мифы о гигиене полости рта

Например, существует мнение о том, что чем больше зубной пасты, тем лучше.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" стоматолог Дарья Горбушина развеяла мифы о гигиене полости рта.

Например, существует мнение о том, что чем больше зубной пасты, тем лучше. Но это неправда.

Можно нанести целый тюбик, но это не улучшит результат. Главное – покрыть пастой рабочую часть щетки. Если кажется, что пасты мало, можно добавить немного, но не слишком много, чтобы не повредить эмаль, потому что паста содержит абразивные частицы. Дарья Горбушина, стоматолог

Кроме того, некоторые считают, что мятная паста лучше других. По словам специалиста, ксилит хорошо чистит зубы и имеет мятный вкус, однако сама мята не обладает таким эффектом.

Также можно подумать, что лучше чистит зубы щетка с максимальной жесткостью.

Чем жестче щетка, тем хуже для десен. Оптимальный выбор – щетка средней жесткости, если десны здоровы и не кровоточат. Можно предпочесть мягкую щетку с большим количеством щетинок. Сейчас популярны модели с 5-6 тыс. ворсинок. Электрическая зубная щетка очищает лучше обычной. Поскольку многие, и взрослые, и дети, не всегда правильно чистят зубы, я рекомендую электрическую щетку, она эффективно справляется с задачей. Дарья Горбушина, стоматолог

А отбеливающие пасты и правда вредят эмали: в них часто есть перекись водорода, а отбеливание за ее счет негативно сказывается на эмали. Такие пасты рекомендуется применять лишь изредка – не чаще двух раз в неделю на протяжении месяца-двух, затем стоит делать перерыв минимум на три-четыре месяца.

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