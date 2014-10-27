Петербуржцам рассказали, как избежать инфекции при пользовании гаджетами

На мобильный телефон регулярно попадают слизь и капли слюны.

В Роспотребнадзоре по Петербургу сообщили, что гаджеты являются источниками инфекции. Однако ее можно избежать, если придерживаться некоторым рекомендациям.

На мобильный телефон регулярно попадают слизь и капли слюны, которые выделяются при разговоре, из-за чего он считается самым загрязненным объектом нашего окружения.

Во избежание заражения инфекциями необходимо соблюдать гигиену рук, регулярно обрабатывать гаджет и чехол антисептиком. Для очищения важно использовать средства, которые подходят для обработки поверхностей. Стоит учитывать рекомендации производителей.

Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта в конце рабочего дня.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцам напомнили о полезных свойствах сока.

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