Петербуржцам рассказали о полезных свойствах сока

В Роспотребнадзоре отметили, что соки лучше выпивать днем.

В субботу, 16 сентября, в России прошел День сока. По случаю в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу рассказали о полезных свойствах напитка.

Апельсиновый сок улучшает память и внимание, а гранатовый – повышает уровень тестостерона у мужчин. Яблочный богат антиоксидантами, клюквенный препятствует возникновению инфекций мочевыводящих путей.

Свекольный сок снижает давление, томатный особенно полезен женщинам в менопаузе.

Кроме того, в ведомстве отметили, что соки лучше выпивать днем, в перерывах между приемами пищи или после еды.

Ранее на Piter.TV: Роспотребнадзор Петербурга напомнил о важности питьевого режима в школах.

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