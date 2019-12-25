Роспотребнадзор: первые случаи свиного гриппа выявили в Петербурге

По словам Катаевой, летальных случаев в Петербурге нет.

В пятницу, 2 декабря, стало известно, что в Петербурге выявили случаи свиного гриппа, штамм А(H1N1). Об этом на пресс-конференции ТАСС заявила начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.

По словам Катаевой, летальных случаев в Петербурге нет. Речь идет о случаях, которые подтверждены лабораторно. В группу риска свиного гриппа попадают дети младше шести лет, пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями.

Напомним, что в Петербурге на 20% увеличилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. За неделю в Северной столице зафиксировали превышение уровня эпидемического порога по заболеваемости гриппом и другими ОРВИ почти на 20%. Число новых случаев заболевания по коронавируса за неделю увеличилось на 28%, число госпитализируемых увеличилось на 22%.

В связи с этим дополнительно развернуто более 200 коек в больнице Святого Георгия, в Александровской больнице и больнице №3 им. И.И. Скворцова-Степанова". Всего в восьми городских стационарах развернуто 2 003 инфекционных койки.

Ранее в Ленинградской области врачи зафиксировали 4 случая заболевания свиным гриппом с 11 ноября. Все заболевшие не привиты, их госпитализировали.

Фото: Piter.tv