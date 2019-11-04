Роспотребнадзор сообщил о росте доли вирусов свиного гриппа

Специалисты назвали наиболее встречающиеся заболевания в стране.

Доля вирусов свиного гриппа и B увеличивается на территории России. Соответствующими статистическими данными поделились представители пресс-слкжбы Роспотребнадзора. В профильном ведомстве специалисты уточнили, что такая ситуация может сказаться на росте числа заболевших граждан. Дополнительно по стране фиксируется снижение доли положительных находок вирусов гриппа. При этом фиксируется рост доли риновирусов.

На низких показателях увеличивается доля вирусов гриппа А(H1N1)pdm09 и В, что характерно для текущего времени года и может вызвать увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Вирусы гриппа А(H1N1)pdm09 и В соответствуют вакцинным штаммам. пресс-служба Роспотребнадзора

У двух петербуржцев диагностировали оспу обезьян.

Фото: Piter.tv