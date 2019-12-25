У двух петербуржцев диагностировали оспу обезьян

Состояние пациентов удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти подтвердил информацию о том, что у двух петербуржцев, вернувшихся из Таиланда, лабораторно подтвердили заболевание оспой обезьян. Об этом представители ведомства рассказали в своем Telegram-канале.

Заболевшие были незамедлительно госпитализированы в инфекционный стационар. Состояние пациентов удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

Специалисты Роспотребнадзора установили круг контактных лиц, все они находятся под постоянным медицинским наблюдением. Распространение инфекции предотвращено.

На пунктах пропуска через госграницу действует усиленный санитарно-карантинный контроль. В регионе обеспечена возможность оперативной лабораторной диагностики, имеется достаточный запас реагентов. Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти

Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Также стало известно, что число заразившихся оспой обезьян в Подмосковье выросло до трёх

Фото: pxhere