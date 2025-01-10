Число заразившихся оспой обезьян в Подмосковье выросло до трёх

В настоящее время лечение проходят трое мужчин.

В Домодедовской больнице Подмосковья продолжает расти число пациентов с подтвержденным диагнозом "оспа обезьян". Как сообщили в медучреждении, в настоящее время лечение проходят трое мужчин. Все они контактировали друг с другом до госпитализации, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Первого пациента доставили в инфекционное отделение в начале февраля. Спустя две недели к нему присоединился его знакомый, а затем — еще один мужчина из того же круга общения.

Несмотря на рост числа заболевших, врачи призывают граждан не поддаваться панике. Вирус передается только при очень тесном и длительном контакте, поэтому риск заражения в общественных местах минимален.

Специфических противовирусных препаратов от оспы обезьян не существует. Лечение симптоматическое: пациентам сбивают температуру и обезболивают. Как только кожные высыпания проходят, а анализы показывают отрицательный результат, пациентов выписывают. Еще неделю назад состояние одного из госпитализированных оценивалось как средней тяжести, однако сейчас, по данным врачей, динамика положительная. Угрозы для жизни пациентов нет.

