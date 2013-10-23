В Петербурге на 20% увеличилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

На сегодня в городе от гриппа привиты 3 125 026 человек – это 58,04 % населения Санкт-Петербурга и 96,5% от плана вакцинации.

В Санкт-Петербурге наблюдается подъём заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

Главным государственным санитарным врачом РФ перед регионами поставлена задача привить против гриппа не менее 60% от общей численности населения города. То есть в Петербурге должны быть привиты 3 240 000 человек. На сегодня в городе привиты 3 125 026 человек – это 58,04 % населения Санкт-Петербурга и 96,5% от плана вакцинации.

За неделю в Северной столице зафиксировали превышение уровня эпидемического порога по заболеваемости гриппом и другими ОРВИ почти на 20%. Число новых случаев заболевания по коронавируса за неделю увеличилось на 28%, число госпитализируемых увеличилось на 22%.

В связи с этим дополнительно развернуто более 200 коек в больнице Святого Георгия, в Александровской больнице и больнице №3 им. И.И. Скворцова-Степанова". Всего в восьми городских стационарах развернуто 2 003 инфекционных койки.

Ранее в Ленобласти зарегистрировали первые случаи свиного гриппа.

Фото: пресс-служба Аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева