В Ленобласти зарегистрировали первые случаи свиного гриппа

В Ленинградской области врачи зафиксировали 4 случая заболевания свиным гриппом с 11 ноября.

В Ленинградской области врачи зафиксировали 4 случая заболевания свиным гриппом с 11 ноября. Об этом 28 ноября пишут "Невские новости".

При этом заболевших обычным гриппом в три раза больше. По данным регионального комздрава, ни один из заболевших не получал вакцину от гриппа.

В комитете уточнили, что с 11 ноября было зарегистрировано 12 случаев гриппа, из них четыре — свиного. Причем шесть случаев гриппа зафиксировано за последнюю неделю. Все заболевшие не привиты, их госпитализировали.

Ранее заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей в Петербурге выросла на треть за неделю. В целом по РФ проблема коснулась и взрослых.

Фото: Piter.tv