Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей в Петербурге выросла на треть за неделю

В целом по РФ проблема коснулась и взрослых.

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России бьет рекорды допандемийгых сезонов. Количество детей с таким диагнозом в больницах возросло по стране в 2-2,5 раза по сравнению с периодом 2016–2019 г.г. Проблема коснулась и взрослых. Об этом пишет "Коммерсант".

Аналогичная ситуация наблюдается и в Петербурге. Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей от 7 до 14 лет прибавила +32,4%, составив 9429 случаев.

Эксперты отмечают, что последние 2 года основное место среди респираторных инфекций занимал COVID-19, но теперь его позиции сместил грипп, причём чаще всего – свиной. Этот процесс объясняют тем, что после периода доминирования коронавируса у многих детей слабо вырабатывается иммунный ответ на другие заболевания.

Ранее мы сообщили о том, что робот-хирург Da Vinci спасает жизни петербуржцев.

Фото: Piter.TV