Робот-хирург Da Vinci спасает жизни петербуржцев

В городской больнице №40 сегодня представлено два поколения роботизированных хирургических установок: Da Vinci Si и Da Vinci Xi.

Современная высокотехнологичная медицинская помощь невозможна без применения сложных и ресурсоемких методов лечения. Хирургическая практика с каждым годом становится все более малоинвазивной, менее травматичной и автоматизированной.

Да Винчи робот-хирург

Для этих целей используются лапароскопические технологии и роботизированные системы, и в первую очередь – робот-хирург Da Vinci. В городской больнице №40 сегодня представлено два поколения роботизированных хирургических установок: Da Vinci Si и Da Vinci Xi. Четвертое поколение робота да Винчи модель Da Vinci Xi – следующий шаг в развитии минимально-инвазивной хирургии.

Некоторые были ограничения были на старой модели при операциях, например, на верхнем этаже брюшной полости. Это операции при раке желудка, операции при метастатическом или первичном поражении печени. На новой модели это несколько удобнее, хотя арсенал инструментов тот же самый, но возможность удобно и комфортно оперировать в этой ситуации на операциях при раке желудка, конечно, появилась. Второе, появились новые сшивающие аппараты, которые позволяют также с изменением угла как ваша кисть, подводить сшивающий аппарат для прошивания кишки или пищевода в брюшную полость уже со стороны инструментов робота Да Винчи. Поэтому здесь, конечно, это серьезный прорыв. Дмитрий Гладышев, д.м.н., руководитель хирургической службы СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

Главное отличие da Vinci Xi от модели Si – консоль пациента c обновлённым дизайном и полностью переработанной эргономикой консоли. Высокая мобильность роботических рук обеспечивает лучший доступ к операционному полю благодаря вертикальному доступу к пациенту. Консоль пациента может свободно вращаться над пациентом на 360 градусов, обеспечивая, анатомический доступ из четырех секторов. Система лазерных датчиков робота da Vinci Xi помогает персоналу безошибочно определить безопасное расстояние от посторонних объектов вне зоны видимости.

Также модель da Vinci Xi снабжена сенсорной панелью, расположенной на внешней стороне консоли пациента. С её помощью можно выставить необходимые параметры для конкретной операции. Консоль автоматически принимает наиболее оптимальное положение для стыковки с операционным столом.

Справа, слева, с головы и т.д. То есть нам не нужно крутить операционный стол для того, чтобы подойти, например, к верхнему отделу брюшной полости, при операции на желудке. Либо слева от пациента при операции на прямой кишке – мы можем поставить этот робот где хотим. Дмитрий Гладышев, д.м.н., руководитель хирургической службы СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

Изменения в конструкции и функционале эндоскопа модели da Vinci Xi позволили создать дополнительные возможности для визуализации хирургического участка. Новый цифровой эндоскоп, более компактный и удобный, обеспечивает более четкое 3D-HD изображение. Эндоскоп можно крепить на любом из манипуляторов, что означает гибкую визуализацию хирургического поля.

Высокое качество изображения, которое конечно, несколько опережает предыдущую модель. То есть не нужно делать настройку резкости, оптики. Приходишь, уже все настроено. Дмитрий Гладышев, д.м.н., руководитель хирургической службы СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

Робот-хирург da Vinci Xi имеет расширенный портфель инструментов с более длинными стержнями, что обеспечивает лучшую досягаемость хирургических мишеней. Присутствует система лазерного наведения на анатомическую область: конфигурация манипуляторов автоматически изменяется под заданный тип операции.

Инструменты могут меняться между руками робота в свободном абсолютен полете. Можно камеру поставить в первую руку, хоть в третью, хоть во вторую. На старой модели этого нельзя было делать. Ну и, наконец, робот за счет того, что есть у него лазерный прицел, позволяет наиболее эргономично установить руки в данном случае в животе пациента. То есть он за нас уже придумал как поставить троакары и, соответственно инструменты, чтобы при том или ином виде операции, как скажем на прямой кишке, как сегодня, или операции на предстательной железе, наиболее эргономично расставить инструменты в животе пациента. Дмитрий Гладышев, д.м.н., руководитель хирургической службы СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

Архитектура системы подвесных инструментальных манипуляторов, специально разработана для облегчения анатомического доступа с практически любого угла. Новая модель сочетает в себе функциональные возможности системы, вынесенной на штанге, с гибкостью мобильной платформы. Меньшие по размеру, более тонкие манипуляторы с новой конструкцией шарниров, позволяющей гораздо свободней работать с инструментами.

Da Vinci – система, которая уже много лет является главным инструментом выполнения робот-ассистированных операций в урологии, гинекологии и общей хирургии.

Сердечно-сосудистая хирургия

Одной из наиболее необычных областей медицины, где применяются роботические системы является сердечно-сосудистая хирургия. Ежегодно специалисты кардиохирургического отделения Городской больницы №40 выполняют более шестисот операций на сердце. Подавляющее большинство вмешательств – это аортокоронарные шунтирования – самый эффективный, а иногда единственный метод лечения ишемической болезни сердца.

Недавно кардиохирурги 40 больницы в Сестрорецке возобновили эти операции с применением современного роботизированного хирургического комплекса Da Vinci Si HD.

Конечно, это сложно, это и затратно для больницы, это трудозатратно для персонала. Но финальный результат, он, конечно впечатляет. У пациента абсолютно нет никакого разреза, операция выполняется через 4 прокола грудной стенки. Эти пациенты на следующий день уже вовсю ходят по отделению, и в принципе, они готовы к выписке через 3-4 дня после операции. Артём Пайвин, д.м.н., заведующий кардиохирургическим отделением СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

В отличие от классических доступов для проведения АКШ: стернотомии и торактомии, операция с использованием Da Vinci производится лапароскопически через четыре прокола диаметром не более 1 сантиметра. Такое минимально инвазивное хирургическое вмешательство обеспечивает снижение рисков инфицирования и минимальную кровопотерю. Сокращение болевых ощущений и отсутствие дискомфорта после операции позволяет пациенту в кратчайшие сроки вернуться к обычной жизни.

По большому счету даже и не понял, что операция была. Наркоз дали, глаза закрыл и тут же открыл, как будто поспал, ничего особенного. Александр, пациент перенесший аортокоронарное шунтирование с использованием робота Da Vinci

Кардиохирургия, больница 40 Сестрорецк

Сегодня кардиохирурги городской больницы №40, которые специализируются на миниинвазивных вмешательствах на сердце, надеются поставить и такие робот-ассистированные операции на поток.

Роботическая хирургия – это не новый вариант операций, это новый вариант возможностей в хирургии. Безусловно, это эволюция хирургического подхода. Он везде одинаковый. Это радикальность оперативного вмешательства, это абсолютная безопасность для пациента – все каноны они одинаковые при открытых, лапароскопических или роботических операциях. Но это эволюция лапароскопической хирургии, малоинвазивной хирургии и она реализуется, конечно, в операциях на роботических устройствах, реализуется в более точной претензионной операции, манипулировании с масштабированием и т.д. Дмитрий Гладышев, д.м.н., руководитель хирургической службы СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

Каждый год специалисты хирургической службы Городской больницы №40 выполняют около 400 робот-ассистированных операций с использованием комплексов Da Vinci Si и Da Vinci Xi. Благодаря максимальной точности и маневренности инструментов, превосходному качеству изображения, пациенты меньше чувствуют боль, имеют лучший эстетический результат и быстрее возвращаются к своей повседневной жизни.

Фото и видео: Piter.TV