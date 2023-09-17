Роспотребназдор рассказал о ситуации по холере в России

В стране наблюдаются только единичные завозные случаи инфицирования.

Эпидемиологическая ситуация по холере на территории Росси остается стабильной. Обстановка находится под постоянным контролем со стороны Роспотребнадзора. Такие сведения журналистам предоставили сотрудники пресс-службы надзорного ведомства. Специалисты уточнили, что за последние 20 лет в стране регистрируются только единичные случаи заражения холерой. Они носят привозной характер. В рамках действующей нормативной правовой базы Роспотребнадзором на системной основе организован комплекс мероприятий, направленный на профилактику инфеицирования. Такие решения позволяют купировать риски осложнения эпидемиологической обстановки.

На территории Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере характеризуется как стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. пресс-служба Роспотребназдора

В России у подростка впервые выявили новую болезнь вейперов EVALI.

Фото: Piter.tv