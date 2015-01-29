В России у подростка впервые выявили новую болезнь вейперов EVALI

Диагноз поставлен подростку из Томска.

Первый случай заболевания в России болезнью под названием EVALI, которую вызывает курение вейпа, зафиксировали медики у несовершеннолетнего пациента в Томске. Соответствующая информация опубликована пресс-службой регионального Роспотребнадзора. Специалисты надзорного ведомства пояснили, что речь идет о "попкорновой болезни" - облитерирующем бронхиолите, поражающем бронхиолы организма человека. Это нарушение проявляется в виде воспаления, образования рубцов, сужения бронхиол. Выявляется данное заболевание при прослушивании легких, которые издают звук, напоминающий треск лопающегося попкорна. Впервые диагноз был диагностирован на территории США в 2019 году. К текущему времени врачи не имеют эффективного лечения для данной формы бронхиолита. Тяжелое заболевание вызывает ароматизатор диацетил. Он безопасен для потребителя, но только в том случае, если употреблять его вместе с едой. Однако ароматизатор способен вызывать болезни легких в том случае, если регулярно его вдыхать.

Доказаны случаи заболеваний, возникшие у детей подросткового возраста после употребления подобных курительных смесей. У одного пациента стоит диагноз EVALI, у другого токсическое воздействие курительных смесей на центральную нервную систему. сообщение местного Роспотребнадзора

В Telegram-канале Mash уточнили, что в Томске диагноз EVALI одному из пациентов уже поставили официально. У другого пострадавшего подростка речь пока что идет о токсическом воздействии курительных смесей на центральную нервную систему.

Напомним, что "Болезнь вейперов" может перейти в синдром острой дыхательной недостаточности, смертность от которого составляет от 30 до 50 процентов. Также она повышает риск развития астмы на 30 процентов и хронической обструктивной болезни лёгких на 75 процентов.

Онищенко рассказал подробности болезни вейперов.

Фото: Telegram / Регнум