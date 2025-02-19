Онищенко рассказал подробности болезни вейперов

Эксперт напомнил о новой болезни человечества.

Курение вейпов способно вызвать оседание в легких человека маслянистой жидкости, которое в свою очередь вызывает затруднение в дыхании. Соответствующее заявление сделал академик РАН, заместитель президента РАО (Российской академии образования) Геннадий Онищенко в рамках выступления на пресс-конференции, организованной в центре медиагруппы "Россия сегодня". Эксперт заметил, что легкие пациента покрываются тонкой пленкой, которую самостоятельно организм не способен вывести. Так как кислород не проникает через масло, то можно говорить об определенной болезни. Общество ее приобрело за последние 20 лет.

Что это за болезнь? Она так и называется – пневмония, вызванная курением вейпа. Что происходит? Вот эта мелкодисперсная маслянистая жидкость, она – очень мелкие капельки. Чем больше капельки, тем быстрее они оседают. Они могут даже до трахеи дойти. А чем она меньше, тем она глубже уходит в легкие. Геннадий Онищенко, эксперт

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Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"