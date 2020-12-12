Попова назвала абсолютно стабильной ситуацию по холере в России

В Роспотребнадзоре раскрыли данные по осмотрам на КПП у госграниц.

Ситуация по заболеваемости холерой на территории нашей страны является полностью стабильной, однако из-за напряженной ситуации в Азии и Африке были усилены меры контроля за симптомами инфекций на государственной границе. Соответствующее заявление сделала журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова. Такой комментарий чиновница из профильного ведомства сделала в общении с журналистами в пресс-центре новостного агентства "ТАСС". Эксперт сообщила СМИ о том, что в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний сейчас по стране увеличено количество досматриваемых лиц в пунктах пропуска. Показатель вырос вдвое по сравнению с 2019 годом. Это решение позволило создать более плотный барьер и проводить тщательную оценку состояния здоровья людей, а также эффективнее выявлять пациентов с повышенной температурой, недомоганием, сыпью и другими симптомами инфекций. В профильном ведомстве следят за всеми случаями кишечных инфекций, значительная часть которых дублируется исследованием на холеру при необходимости.

Очень внимательно мы следим за состоянием водоемов в окружающей среде. Сегодня мы поменяли и усилили этот контроль, и количество проведенных исследований уже увеличилось на 40% по сравнению с предыдущими периодами ровно для того, чтобы ничего не пропустить. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Напомним, что ранее гуманитарная международная организация сообщала о том, что жители Судана переживают самую сильную вспышку холеры за последние годы. С августа 2024 года в африканской стране было зарегистрировано почти 100 тысяч предполагаемых случаев заболевания и около 2,5 тысяч смертей. В конце июля 2025 года Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) высказывался о том, что около 80 тысяч детей остаются в зоне высокого риска заражения холерой в Западной и Центральной Африке, где начался сезон дождей.

Фото и видео: Telegram / ТАСС