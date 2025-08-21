Попова рассказала об ограничении продаж некачественных БАДов на маркетплейсах

В Роспотребнадзоре напомнили об ужесточении контроля за качеством товаров.

Следующий шаг по недопущению некачественных биологически активных добавок (БАДов) на российский внутренний рынок - работа с маркетплейсами. Соответствующее заявление сделала журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова. Такой комментарий чиновница из профильного ведомства сделала в общении с журналистами в пресс-центре новостного агентства "ТАСС". Эксперт сообщила СМИ о том, что такая мера со стороны надзорных органов поможет властям исключить возможность приобретения гражданами опасной продукции. Чиновница напомнила, что одной из задач ее ведомства является обеспечение на полках в магазинах страны только качественных и эффективных БАДов.

Наши следующие шаги - это маркетплейсы. Это очень важно. Вступает в силу закон о досудебной блокировке: если маркетплейсы или электронные площадки в интернете будут продавать неразрешенные, немаркированные БАДы в Российской Федерации, то они по решению Роспотребнадзора и силами Роскомнадзора будут блокироваться без решения суда мгновенно. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Анна Попова подчеркнула, что количество снимаемой с продажи продукции в России сейчас снижается за счет того, что очищается внутренний рынок. По ее словам, отечественные предприниматели понимают, что лучше поступать честно с потребителями, потому что дальнейшее для них наказание будет серьезным.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года вступает в силу закон, регулирующий особенности использования биологически активных добавок. Документ запретит распространение информации, содержащей предложения о розничной продаже БАДов, включая дистанционные способы, если подобная торговля запрещена. Дополнительно федеральный закон предусматривает механизм предварительной блокировки онлайн-сайтов, распространяющих информацию о БАДах, продажа которых в стране запрещена.

Фото и видео: Telegram / ТАСС